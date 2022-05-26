Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü