Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü