Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü

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