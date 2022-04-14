Çavuşoğlu: Kongre’yi ikna edecek olan Biden yönetimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV kanalında yaptığı açıklamada Roma’daki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüştüğünü anımsatarak, “Bu görüşmede Biden’ın bir teklifi oldu: ‘Bizim sorunlu alanlarımız var, bir de işbirliğimizi arttırabileceğimiz alanlar var. Tüm bu konuları ele alacağımız bir stratejik mekanizma oluşturalım’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu teklifi olumlu karşıladı” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’ın 4 Nisan’daki Ankara ziyareti sırasında "Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması”nın ilk toplantısının yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, mekanizmanın Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk toplantısını yapmak için ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 18 Mayıs tarihini önerdiğini, görüşmenin 18 Mayıs’ta Washington’da yapılmasının planlandığını belirtti.

'ABD samimi olursa, gerekli adımları atarız'

Çavuşoğlu Türkiye ile ABD arasında oluşturulan stratejik mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istediklerini vurgulayarak, “Daha önce Münbiç yol haritası vardı, 90 günde uygulanacaktı, uygulanmadı. Geçmiş yönetimleri suçlamak için söylemiyorum ama böyle tecrübelerimiz var. Aynı şekilde kuzeydoğu Irak’ta PKK-YPG’li teröristleri, ABD ve Rusya 30 kilometre aşağıya indirecekti. Görüyoruz ki, halen o bölgelerde teröristler var. Yani sonuçta, bu mekanizmayı önemsiyoruz. İnşallah hem yaşadığımız sorunları aşabiliriz, savunma sanayii ürünleri de buna dahil, hem de işbirliğimizi daha da güçlendiririz. Amerika bu yönde samimi olursa, biz de beraberce gerekli adımları atarız” diye konuştu.