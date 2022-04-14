Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Genco Erkal beraat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanan sanatçı Genco Erkal hakkında beraat kararı verildi.

Haber Merkezi

Genco Erkal'ın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı dosyada, Savcı, Genco Erkal hakkında beraat kararı verilmesi yönünde mütalaada bulundu.

Mahkeme mütalaanın ardından Genco Erkal hakkında beraat kararı verdi.

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