Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Genco Erkal beraat etti

Genco Erkal'ın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı dosyada, Savcı, Genco Erkal hakkında beraat kararı verilmesi yönünde mütalaada bulundu.
Mahkeme mütalaanın ardından Genco Erkal hakkında beraat kararı verdi.
Genco Erkal'in İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle yargılandığı dosyada, Savcı, Genco Erkal hakkında beraat kararı verilmesi yönünde mutalada bulundu. #GencoErkal— Yurtsever Hukukçular (@YurtseverHukuk) April 14, 2022