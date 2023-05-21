Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun 'yaptırımlara dahil olacağız' demesi Rus piyasasını çok ürküttü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Özellikle 'Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olacağız' demesi Rus piyasasını çok ürküttü. Mayıs ayında istediğimiz sayıda turistin gelmediğini, acenteler de söylüyor, tur şirketleri söylüyor, otel sahipleri de söylüyor" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya'dan AKP milletvekili seçilen Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldığı Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Maalesef bu seçim zamanında Sayın Kılıçdaroğlu'nun son derece sorumsuz açıklamalarını görüyorum ki sizler daha iyi görüyorsunuz. Özellikle 'Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olacağız.' demesi Rus piyasasını çok ürküttü. Mayıs ayında istediğimiz sayıda turistin gelmediğini, acenteler de söylüyor, tur şirketleri söylüyor, otel sahipleri de söylüyor. Bunu sadece otelleri değil, otellere ürün satan her yeri doğrudan etkilediğini görüyoruz. Buraya gelirken yolda iki tane turizmci arkadaşımız aradı. Onların da ne kadar rahatsız olduklarını gördük" dedi.

'Söylemin bile zararını gördük'

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçiler olarak söylemlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Yani popülizm, popülist söylemlerle ya da milletimizin yararına olmayacak açıklamalarla bir yere varamayız. Bizim ne yararımıza denge politikasını bozmak? Bize ne faydası var? Turizm bakımından faydası var mı? Yok. İşte gördük zararını. Söylemin bile zararını gördük. Tarım sektörüne bir faydası var mı? Yok. Şimdi biz Kemer'e de Korkuteli, Elmalı, Finike, Kumluca üzerinden doğal gaz getireceğiz. Biz doğal gazımızın yaklaşık yüzde 45'ini Rusya'dan alıyoruz. Bunun kesilmesinin bize bir faydası var mı? Yok. Biz oysa enerjide de dünyada bir merkez olduk. Akıllı politikalarımızla, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki, vizyoner projelerimizle dünyada saygın bir ülke olduk. Tahıl Anlaşması 2-3 gün önce uzatıldı. Bu, yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde oldu. Bu denge politikamızı sürdürelim. Barış için çaba sarf edelim. İlkeli davranıyoruz. Rusya da saygı duyuyor. Ukrayna da saygı duyuyor. Her ikisinin de bize karşı herhangi bir sitemi de yok. Herhangi bir bize eleştirisi de yok. Durup dururken 'Avrupa bize aferin desin' diye bu politikaları değiştirmememiz lazım. Terör konusunda da aynı şekilde, terörün olduğu yerde turizm olmaz terörle ilgili söylemlerden de biz son derece rahatsızız."

''Avrupa'nın rezervasyonları hazirana kaydırmasının sebebi de 'bekle gör''

Şu anda istikrara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İstikrarın olmadığı yerde ekonomi de büyümez, turist de gelmez. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bağımsız bir şekilde, Avrupa'nın da rezervasyonları haziran ayına kaydırmasının sebebi de 'Bekle gör.' İşte seçim var. Ne olacak? Bir görmemiz lazım. Yani sonrasında ne olacak? İstikrar olacak mı olmayacak mı? Bir sürü senaryolar da ortalıkta dolaştı. Bunların hepsinin bize olumsuz etkileri oluyor ama istikrar olduğu zaman bunların hepsi telafi edilir" ifadelerini kullandı.