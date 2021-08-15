Çavuşoğlu: Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından yaptığı açıklamada "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Çavuşoğlu "Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı" ifadesini kullandı.

'Başından beri tüm taraflarla temaslarımız var'

Afganistan'da eş durumu ya da işinden dolayı kalmak isteyen Türk vatandaşlarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Onların da güvenliği için Afganistan'daki kişi ve makamlarla temaslarımız devam ediyor. Zaten başından beri tüm taraflarla temaslarımız var. Bu temaslarımız şu anda da devam ediyor" dedi.