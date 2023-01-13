Çavuşoğlu: İsveç bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, PKK destekçileri olduğu belirtilen bir grubun İsveç başkenti Stockholm'de belediye binası önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı ayaklarından bir direğe astığı görüntülerle ilgili de konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: