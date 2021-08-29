Çavuşoğlu: İlave mülteci yükü kaldırmamız sözkonusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir" dedi.

Kabil Havalimanı'nda "güvenliğin sağlanması" planlarına ilişkin ise Çavuşoğlu "Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz" dedi.

Çavuşoğlu Afganistan'dan tahliye edilen mültecilerin Türkiye'de tutulacağı iddiaları hakkında "Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor" dedi.

Maas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Tacikistan, Özbekistan, Pakistan, Türkiye ve Katar'ı da kapsayan bölge turuna çıkacağını duyurmuştu.

Maas Almanya'nın Afganistan'dan tahliyelere son vermesi sonrasında da daha önce Almanya için çalışmış olan yerel görevlilerin ve tehdit altında olanların sivil uçaklarla veya kara yoluyla ülkeyi terk etmelerini sağlamak için çalışacaklarını kaydetmişti. Alman bakan Afganistan'daki yeni hükümet ile hangi koşullarda uzlaşmaya hazır olduklarının da bu ziyaretlerinde gündeme geleceğini ifade etmişti.