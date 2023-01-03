Çavuşoğlu Halkbank ve SBK davalarının duruşma günü ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, 17 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu ABD ziyareti hakkında gazetecilere verdiği demeçte, çok sayıda resmi temasta bulunacağını belirterek, "Blinken ile görüşmemiz, ayın 18’i saat 13’de gerçekleşecek. Birçok temaslarımız olacak. Belki Houston’a gidip orada Başkonsolosluğumuzun yeni binasının da açılışını yapabiliriz" dedi.

Diğer bir yandan, aynı gün ABD'de Türkiye'yi ilgilendiren başka bir gelişme de takip edilecek. ABD’de devam eden Halkbank ve Sezgin Baran Korkmaz davalarının duruşmaları da 17 Ocak'ta gerçekleşecek.

ABD Anayasa Mahkemesi’nde devam eden Halkbank’ın temyiz talebinin değerlendireceği ilk duruşmanın 17 Ocak tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde devam eden Korkmaz’ın duruşmasının da 17 Ocak tarihinde yapılacağının açıklanması, Türkiye’de yakından izlenen dava süreçlerinde gözleri 17 Ocak gününe çevirmişti.