Çavuşoğlu, Gürcistan ve Belarus dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı ve Belarus Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ve gelecek dönemdeki ziyaret takvimi dâhil olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konulara değinildi. (İHA)

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