Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızın tahliyesi için Lavrov’dan destek istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışında konuştu.

Üç gün süren forum hakkında genel değerlendirme yapan Çavuşoğlu, konuşmasında Rusya-Ukrayna ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerine de değindi.

Çavuşoğlu, Türklerin tahliyesi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan destek istediklerini açıklayan Çavuşoğlu, “Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz otobüs gönderiyoruz, fakat çatışmalar devam ettiği için otobüsler şehir içine giremiyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Ülkemize duyulan güvenin göstergesi...’

10 Mart’ta tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptık. Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını ilk kez ülkemizde bir araya getirdik. Bütün dünyanın gözü kulağı Antalya’daydı. Her iki tarafın da toplantıya özellikle bizim katılmamızı da istemesi, ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir.

‘İlkeli bir diplomasiyi önceliyoruz’

Biz, en başından beri ilkeli bir diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik. Bu yöndeki samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz. 11 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışını gerçekleştirdik. Pek çok güncel konuda, serbest bir ortamda samimi görüş alışverişinde bulunduk. Farklı bakış açılarını dinledik.

Antalya Diplomasi Forumu, artık uluslararası düzeyde bilinen bir etkinlik haline geldi. Bu yıl Antalya Diplomasi Forumu’nu geniş bir katılımla gerçekleştirdik.

‘Diplomasinin nabzı Antalya’da attı’

75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdik. Dünyadaki devletlerin yaklaşık yüzde 40’ı en üst düzeyde burada temsil edildi.

Antalya Diplomasi Forumu’na artan bu ilgi, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz girişimci ve insani dış politikamızın bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 görüşme gerçekleştirdim. Konuklarımız da birbirleriyle çok sayıda temasta bulundular.

Dört gün boyunca diplomasinin nabzı Antalya’da atmış oldu. Bu yıl Antalya Diplomasi Forumu’nu içerik bakımından da çok zenginleştirdik.

Diplomasiyi nasıl yeniden kurgulayacağımız konusunda gençlerimiz burada konuşmacı konumuna gelerek düşüncelerini paylaştılar.”

‘Vatandaşların tahliyesi için Lavrov’dan destek talep ettik’

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki tahliyelere ilişkin bilgi verdikten sonra Mariupol’de bulunan bir caminin bombalandığına ilişkin haberler hakkında da konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Savaş başlamadan önce, 12 Şubat’ta vatandaşlarımızı özellikle Ukrayna’nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve mesaj atarak uyarmıştık. 5 bin civarında dönen vatandaşımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana da yaklaşık 14 bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik.

Mariupol’de, Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız üçlü görüşmede insani bir koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Çünkü orada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin vatandaşları da var. Burada savaş sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor.

Lavrov’dan Mariupol’deki vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz otobüs gönderiyoruz, fakat çatışmalar devam ettiği için otobüsler şehir içine giremiyor.”

‘Bölgenin istikrarı için herkes üzerine düşeni yapmalı’

Ermenistan Dışişleri Başkanı Ararat Mirzoyan ile dün yapılan görüşmede bölge barışı ve istikrarına vurgu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları ifade etti: