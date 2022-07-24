Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin, arabuluculuk çalışmalarının ve Üçlü Muhtıranın uygulanmasının ele alındığı aktarıldı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun görüştüğü açıklandı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin, arabuluculuk çalışmalarının ve Üçlü Muhtıranın uygulanmasının ele alındığı aktarıldı.