Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun görüştüğü açıklandı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin, arabuluculuk çalışmalarının ve Üçlü Muhtıranın uygulanmasının ele alındığı aktarıldı.

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