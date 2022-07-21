Çavuşoğlu: Operasyona Rusya ve İran karşı çıkıyor ama kimseden icazet almadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik operasyona ilişkin konuştu.

"Suriye'deki YPG-PKK'nın PJAK'tan farklı olmadığını İran da biliyor. Rusya'nın bir terör listesi yok. Bu iki ülkenin bizim operasyonumuza geçmişte olduğu gibi bugün de karşı olduğu açık. Ama bizim ne söylediğimiz önemli. Biz geçmişte de kimseden icazet almadık" diyen Çavuşoğlu, "Suriye'de gerçekleştiğimiz harekata ABD ve Rusya'nın sözleri sonrasında ara verdik. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için teröristler, Suriyelilere muhaliflere ve bizim asker ve polisimize saldırıları arttırdı. Burada doğrudan bir saldırı var, askerimiz polisimiz şehit oluyor. Bu teröristler burada olduğu sürece tehditler devam edecek. Elimiz kolumuz bağlı kalamayız" ifadesini kullandı.