Çavuşoğlu: F-16 talebimiz ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreçleri bağlantısız

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi.

'F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği bağlantılı değil'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanı'yla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Aramızda yıllardır çözülemeyen konular var. Çözüm için tekliflerimiz oldu. F-16 alımı önemli maddelerimizdendi, Biden yönetimi ve Kongre ile işlettiği süreçle ilgili önemli bilgiler aldık.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldık. Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları olumlu karşıladık. İsveç şu an için yolun başında bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üçlü bir ahidname imzaladık burada hangi adımların atılacağı belli. Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz.

'ABD'nin vize süreçlerinde yaşattığı gecikmeleri de konuştuk'