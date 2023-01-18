Çavuşoğlu Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'ye gitti.

ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, Türkiye'ye F-16 satışı başta olmak üzere ikili ilişkileri ele alındı

Çavuşoğlu üç günlük programı boyunca Washington, Houston ve New York'ta temaslarda bulunacak.

Blinken: Ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını görüşeceğiz

Görüşme öncesinde Blinken, "ABD-Türkiye stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

Blinken Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu: F-16 talebinin kabülünü bekliyoruz

Çavuşoğlu ise, "F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Talebimiz sadece Türkiye değil NATO'nun stratejik çıkarları için önem taşıyor. Müttefikler olarak stratejik diyaloğumuzu devam ettireceğiz. Ortak stratejik çıkarlarımız doğrultusunda F-16 talebimizin kabulünü bekliyoruz. Terörle mücadele konusundaki işbirliği beklentilerimizi artıracağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız." dedi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri: F-16 satışında kilit rol Kongre'ye ait

Öte yandan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Başkan (Joe) Biden, haziran ayında F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini söylemişti. NATO'nun değerli bir üyesi olan Türkiye'nin karşılaştığı risklere karşı kendini savunabilmesi gerekiyor. Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kilit rol Kongre'ye ait. Önemli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye meşru güvenlik tehditleriyle karşı karşıya" dedi.