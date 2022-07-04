Çavuşoğlu: Ermenistan ile diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile bugün Ankara’da bir araya geldi. Dört bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Gelecek sene için 5 milyar dolarlık bir hedef

Çavuşoğlu, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilere ilişkin şöyle konuştu:

“Ekonomik ilişkilere baktığımız zaman; geçen sene ikili ticaret hacmi, yüzde 30 artış gösterdi. Bu sene ilk beş ayın rakamlarına baktık, artış devam ediyor. 3,5 milyar doları geçeceğiz. Gelecek sene için 5 milyar dolarlık bir hedef koymamız gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.”

Avusturya Dışişleri Bakanı: AB'nin Türkiye'den beklentileri var

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise konuşmasında şunları belirtti:

“Hepimiz şunu biliyoruz: İkili ilişkilerimiz çok yönlüdür. Uzun yıllardır Türkiye’de çok büyük gelişmeler oldu. Dolayısıyla Avusturyalı şirketlerin de Türkiye’de daha fazla yatırım yapma isteği de var. Zaten 250 şirketin Türkiye’deki katma değere katkıda bulunduğunu vurgulamak isterim.

Göç konusuna baktığımız zaman şunu söylemek istiyorum. Türkiye, çok büyük bir sorumluluk ve yük üstlenmiş bulunmakta. Hepimiz şu konuda hemfikiriz; 2015-2016 yılında yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Bu, her iki tarafın çıkarı için de söz konusu.

İki ülke de BM üyesi. Her zaman aynı fikirde olmak zorunda değiliz. AB’nin Türkiye’den beklentileri var. Dolayısıyla diyalogda kalmak zorundayız. Her zaman eşit bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinden yanayım.”

Soylu: Türkiye ile Avusturya arasında ortak mekanizma kurma kararı aldık

İçişleri Bakanı Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz ortak mekanizma kurma kararı aldık.

PKK, KCK, PYD ve aynı zamanda FETÖ, DHKP-C, MLKP gibi birçok örgütle ortak mücadele etmenin zeminini bir şekilde karşılıklı değerlendirdik. Yine aynı zamanda Türkiye'nin DEAŞ ile yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte konuştuk.”

Avusturya İçişleri Bakanı: Yoğun ve yapıcı görüşmeler gerçekleşti

Avusturya İçişleri Bakanı Karner, konuşmasında şunları kaydetti:

“Yoğun ve yapıcı diplomatik görüşmeler yapıldı. Suç örgütleriyle mücadele konusunda iş birliği yapıyoruz. Bunun dışında, İpek Yolu Projesi kapsamında bir iş birliği söz konusu. Sadece bu proje kapsamında, Avusturya’da 2,5 yıl içinde 300 fail tutuklanabilmiştir. Ve bu, iki ülke arasındaki iş birliğinin gerçekten ne kadar olumlu olduğunu gösteriyor.”

Çavuşoğlu: Süreci tedrici bir şekilde devam ettirmek istiyoruz

Bakanlar, ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Bugüne kadar doğrudan uçuşlar, kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması, hava kargo uçuşlarının başlaması gibi bazı adımlar atıldı. Yani bunlara ‘güven artırıcı adımlar’ diyoruz. Sonuçta biz, süreci tedrici bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi; can Azerbaycan ile de her aşamada istişare halindeyiz, onlarla birlikte koordine ediyoruz.

'Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi de destekliyoruz'

Diğer taraftan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi de destekliyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasını da bir an önce istiyoruz. Çünkü bölgede bir barışa ihtiyacımız var. Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakata varılan başta Zengezur Koridoru olmak üzere altyapı projelerinin de hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orta koridor, Ukrayna savaşından sonra daha çok stratejik önem kazandı. Bu tür projelerin de hayata geçmesinde fayda var.

'Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz'

Bizim gördüğümüz, önümüzdeki en büyük engel, maalesef Ermenistan üzerindeki baskı. Diaspora bölünmüş durumda. Bir kısmı hiçbir şekilde normalleşmeyi istemiyor. Bir kısmı destek veriyor. Ermenistan içinde de aşırı gruplar başbakanın evine saldırıyorlar. Ciddi bir baskı oluşturuyor. Ermenistan’ın bu normalleşme konusunda gerek Azerbaycan ile gerek Türkiye ile cesur bir adım atmasının önünde engel oluşturuyor. Ama biz, bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Avusturya’ya, Viyana’ya teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye’de veya Ermenistan’da olmasın?” (ANKA)