Çavuşoğlu: Dörtlü zirvede kırmızı çizgilerimizi açıkladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, Madrid'deki Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO'nun bir araya gelerek oluşturduğu dörtlü toplantıda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladığını söyledi.

NTV'ye konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri. İkincisi ise sanayi ürünlerinde uygulanan bize yönelik ambargo. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreçte devreye girdi. Biz kendi taslağımızı gönderdik. En son görüşmede, NATO Zirvesi'nden birkaç gün önce, bu iki ülke bizim taleplerimizi kabul etti. Ancak, bazı konularda görüş ayrılıkları devam etti. Madrid'de görüşmelerde müzakereler devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı" ifadelerini kullandı.

'İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede iş birliği taahhüt ediyor'

"Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin milli güvenlik endişelerine saygı duymalılar. Onlar da başbakanları ve cumhurbaşkanları terör örgütlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler" diyen Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına "Diğer taraftan iki ülkenin terörle mücadele ve savunma sanayi alanındaki yasalarını güncellemeleri gerekiyor. Yaptığımız mutabakat zaptı bu ülkelerinde oldukça yararına. İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede Türkiye ile tam iş birliği taahhüt ediyor" diye devam etti. Çavuşoğlu, iade taleplerinin İsveç'e gönderildiğini sözlerine ekledi.

'Muhalefetin nerede rahatsız olduğunu anlamıyorum'

Muhalefetin üçlü muhtıra ve NATO Zirvesi eleştirilerinin içinin boş olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Muhalefetin bu konudaki yaklaşımını gerçekten anlamaya çalışıyorum. Bu mutabakattan YAPG/PYD rahatsız, FETÖ rahatsız. Yunanistan rahatsız. İsveç ve Finlandiya muhalefetleri rahatsız. Bizim muhalefetimiz nerede rahatsız olduğunu anlamıyorum. Milletvekillerinin oylarıyla bir kanun kabul edilecek. Bu mücadeleyi biz milletçe veriyoruz. Bu iki ülkenin sözlerini getirmesi için muhalefet hiç baskı yapmadı. HDP ile siyasi ortaklık yapmak isteyen partiler iki yüzlülüklerini gösteriyor. 'Türkiye kazanamadı' demeleri yanlış" dedi.

ABD ve F-16 satışı

Türkiye'nin ABD'den F-16 satışı talebine ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizde görece olarak daha olumlu bir hava var. Sorunların çözülmesi, ilişkilerin geliştirilmesi muhtemel. F-16 konusundaki görüşmelerimiz çok olumluydu. ABD Başkanı Joe Biden da F-16'ların Türkiye'ye verilmesinden yana olduğunu, ancak onayın Kongre'den geçmesi gerektiğini söyledi. Demokrat Parti'de bu duruma karşı çıkan birkaç senatör var. Ancak, şu anda olumsuz bir tablo görmüyoruz" diye konuştu