Çavuşoğlu: Büyükşehirlerde memurlara kira katkısı vereceğiz

AKP'den Antalya milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında konuştu.

Seçim kampanyası sürecinde Antalya'da vatandaşların en çok dile getirdiği sorunlardan birinin fahiş kira artışları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, büyükşehirlerde memurlara kira katkısı vereceklerini söyledi.

Çavuşoğlu "Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız" diye konuştu.