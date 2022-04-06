Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler pozitif olan atmosfere zarar verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Buça ve diğer bölgelerinden gelen görüntülerin Rusya-Ukrayna arasında "nispeten pozitif olan atmosfere zarar verdiğini" söyledi. Çavuşoğlu "Fakat biz umutluyuz ve olumluyuz. Aynı zamanda gerçekçiyiz farklı sorunlar var" dedi.

Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün ve yarın düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda bir araya geldiğini hatırlatarak, “Bu görüşmenin ardından müzakere heyetleri İstanbul’da bir araya geldi. İki tarafın da ifade ettiği gibi bu görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedildi. Fakat ne yazık ki Buça ve diğer bölgelerde gelen görüntüler nispeten pozitif olan atmosfere zarar verdi. Fakat biz umutluyuz ve olumluyuz. Aynı zamanda gerçekçiyiz farklı sorunlar var” dedi.

Türkiye’nin iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, “Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

'İki ülke arasında yeni görüşmeler bekliyoruz'

Rusya-Ukrayna arasında başka görüşmeler olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, “Evet. İki ülke arasında yeni görüşmeler bekliyoruz. Dışişleri bakanları arasında olabilir. Taraflar iki devlet başkanının bir araya gelebileceğini söylemişti. Biz de liderlerin görüşmesini destekliyoruz” dedi.

'Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz'

Ukrayna’ya ağır silahlar sağlanmasıyla ilgili gelen soruya ise Çavuşoğlu, “Ukrayna’ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda Zelenskiy’in 10 gün önce NATO Zirvesi’ndeki taleplerini hepimiz dinledik. Savunma ve dışişleri bakanlarının talepleri de çok net. NATO’nun pozisyonu da net. Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz” dedi.

Kanada ve İtalya dışişleri bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, Brüksel'de daha sonra Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ayrı ayrı bir araya geldi.