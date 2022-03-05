Çavuşoğlu Azerbaycan'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Azerbaycan'a geçti. Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

'Ateşkes Ukrayna genelinde uygulanmalı'

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile katıldığı basın toplantısında, "Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Her iki ülkeyle (Rusya-Ukrayna) ilişkisi olan iki ülkeyiz Türkiye ve Azerbaycan olarak" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceliğinin Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ifade ederken, olası Rusya-Ukrayna ateşkesiyle ilgili "Ateşkes, Ukrayna genelinde uygulanmalı ve kalıcı olmalı" şeklinde konuştu.

Şusa Deklarasyonu ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, geçen yıl Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şusa Deklarasyonu hakkında, "Bu tarihi bir belgedir. Aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her zaman ittifak düzeyinde olmuştur ve ittifak halklarımızın kalbindedir. Bunu geçen yıl Şuşa'da teyit ettik" dedi.

Çavuşoğlu, Şusa Deklarasyonu hakkında, "Dediğiniz gibi, aramızdaki ilişkilerin güçlendirilmesi sadece iki ülke ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi veya menfaati için değil, bölgede istikrar ve barış için de çok faydalı olacaktır. Bu nedenle Şuşa Deklarasyonu'nda yer alan hususların bölge ülkeleriyle ilişkilerimize yansıması için üçlü ve dörtlü formatlarda çalışacağız" ifadesini kullandı.