Çavuşoğlu: Askeri harekat değil, resmen savaş hali var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN TÜRK'te Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın "artık savaşa dönüştüğü"nü söyledi.

Çavuşoğlu Montrö Antlaşması'na ilişkin "Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Artık bu bir savaşa döndü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- "Biraz önce Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her ikisi de bu görüşmeyi teyit ediyorlar. hemen Ukrayna - Belarus sınırının diğer tarafında gerçekleşecek. Biz başından beri ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik, yer önemli değil bir an önce müzakerelere başlanması önemli.

- (Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Gerekli çalışmaları, gereken gayreti gösteriyoruz. Dün değişik şehirlerden 870 civarında vatandaşımızı Romanya sınırına getirdik. Bugün 580 civarında vatandaşımız da Türkiye'ye girmiş bulunuyor. Kendi imkanlarıyla sınıra gelen vatandaşlarımız da var. Sınırdan kolay geçmeleri için arkadaşlarımızı görevlendirdik.

- Şu anda aşağı yukarı 6600 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşımız var. Gerek çağrı merkezi, gerek sosyal medya, gerekse Kiev'deki misyonlarımıza başvuran vatandaşlar. Öncelikle can güvenliği. Bazı şehirlerde artık sokak çatışmasına döndü. Şehirde savaş var. Bazı şehirlerden vatandaşımızı şu anda çıkarmaya çalışmak son derece riskli. Vatandaşlarımıza kaldıkları yerden çıkmamalarını istiyoruz. Buraya getirmek için diğer yöntemleri de deniyoruz. Otobüs ve personel bulma konusunda sıkıntı olunca Türkiye'den otobüsler gönderdik.

- Şu anda otobüslerimiz Romanya - Ukrayna sınırına gelmiş durumda. Çatışmaların olmadığı yerlere yönlendireceğiz ki oradan vatandaşlarımızı getirebilelim.

Romanya sınırları içinde Romanya'dan otobüsler kiraladık, Köstence havalimanından THY ile vatandaşlarımızı getireceğiz.

Şehirlerde çatışma olduğu için insani ateşkesin sağlanması için de çaba sarf ediyoruz. Ukrayna ve Rusya prensip olarak insani ateşkese uyacaklarını söyledi. Umudumuz yarınki müzakerelerle kalıcı bir ateşkesin olması.

- Denizden ve havadan koridor açılması için Milli Savunma Bakanımız Rusya ile görüşmek için talepte bulundu.

'Değerlendirdik, bu bir savaşa döndü'

- (Zelenskiy'in Erdoğan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklama) Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Artık bu bir savaşa döndü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz.

- Biz sözleşmeden bahsediyoruz. Eğer bu savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üsse gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada o geminin üsse kayıtlı olup olmadığı belli. Suistimalin de olmaması lazım. Üsse gideceğim deyip de Boğaz'dan geçtikten sonra savaşa dahil olmaması lazım. Türkiye'nin tutumunu ve Montrö anlaşmasının hükümlerini açıklamış oldum."