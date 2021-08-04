Çavuşoğlu Alanya ve Manavgat yangınlarındaki son durumu açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler mahallesinde açıklamalarda bulundu.

Devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar.

Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

1 ay içinde örnek ev hazır olacak

Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz.

10 bin liralık yardım hesaplarda

Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık."