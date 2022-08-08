Çavuşoğlu: AGİT'ten Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid’in katıldığı oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın AGİT'ten çıkarılmasının doğru olmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Schmid’in konuşması öncesinde kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Kapsayıcılığı zedeleyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi görüyor'

Schmid ise konuşmasında Türkiye'nin son dönemde oynadığı diplomatik role ilişkin, "Türkiye'nin BM ile tahıl anlaşması konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi görüyor. Bu sayede Türkiye dünyanın içinde bulunduğu bu çoğulcu anlayışa en uygun ülkelerden biri" dedi.