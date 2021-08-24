Çavuşoğlu, Afganistan'da kalan Türklerin sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de göç merkezi kurulacak iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu yalanlanan habere ilişkin, "İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı.

BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o tweetleri alıntılayan parti başkanlarının tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm" dedi.

Afganistan'dan tahliyeler

Bakan Çavuşoğlu şimdiye kadar Afganistan'dan bin 61 Türkiye vatandaşının tahliye edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Afganistan'da 4 bin 500 kadar vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dönmek istemediğini aktardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.