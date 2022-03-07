Çavuşoğlu açıkladı, Rus Dışişleri doğruladı, tarih verildi: Üçlü görüşme için geliyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna savaşı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile Antalya'da üçlü zirve düzenleyeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "İki tarafı buluşturmak için yoğun tempo yürüttük. Dün Cumhurbaşkanımız, Putin'le görüşmesinde bu konuyu dile getirdi. Lavrov, görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan, toplantıda benim de yer almamı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü olarak gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri'nden doğrulama

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanı Lavrov’un 10 Mart’ta Antalya’da Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geleceğini doğruladı.

Söz konusu görüşmenin, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirileceği belirtildi.