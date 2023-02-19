Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı İncirlik Üssü'nde karşıladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

TSK'ye ait helikopter ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Çavuşoğlu ve Blinken, daha sonra Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na döndüler.