Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: 'Suriye de gündeme geldi'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, "görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı" kaydedildi..

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