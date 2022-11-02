Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Çavuşoğlu'nun Blinken'a tahıl anlaşmasıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun Blinken'a "tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için gerçekleştirilen girişimlere yönelik bilgi verdiği" belirtildi.

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