Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Çavuşoğlu'nun Blinken'a "tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için gerçekleştirilen girişimlere yönelik bilgi verdiği" belirtildi.
Patronların Ensesindeyiz
Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Çavuşoğlu'nun Blinken'a tahıl anlaşmasıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Çavuşoğlu'nun Blinken'a "tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için gerçekleştirilen girişimlere yönelik bilgi verdiği" belirtildi.