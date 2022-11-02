Çavuşoğlu SETA'da konuştu: ABD'nin terazisi bozuldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasını yaptı.

Yunanistan ile diyalog yolunun açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmeyelim demedik ama görüşme anlamlı olmalı" dedi.

Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil. ABD'nin terazisi, kantarı bozuldu. Bunların Yunanistan'ı çözümden uzaklaştırdığını da söyledik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu "Bizi kıyılarımıza hapsetme girişimlerini de boşa çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'Mısır'la normalleşme yavaş gidiyor'

Mısır ile Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Mısır ile normalleşme sürecine girdik, bu ikili bir süreç. Mısır ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar. Normalleşme yavaş gidiyor ama bu bizimle ilgili değil" dedi.

'Rusya'nın ihraç ettiği ürünlerin önündeki engeli kaldırmak Rusya'yı savunmak anlamına gelmez'

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını askıya almasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki kez görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın saldırılar sonrası güvenlik talebi var, çabamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uzatılması için mutabakata varılacağına inandığını söyleyen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın ihraç ettiği ürünlerin önündeki engelleri kaldırmak Rusya'yı savunmak anlamına gelmez. Her şeyden önce bu, BM ile Rusya arasında da bir mutabakat. ABD'nin de, Avrupa'nın da desteklediği bir mutabakat. Çünkü bu iki ürüne tüm dünyanın ihtiyacı var.

Afrika'dan geldim geçen gün, üç ülkeyi ziyaret ettim. Uzmanlar değerlendiriyor, gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika'nın tarım ürünleri üretimi yüzde 20 azalacak. Bu çok ciddi bir sorun. Sadece Afrika için değil, tüm dünya için ciddi bir sorun. Bu Venezuela için de geçerli, Brezilya için, Arjantin için de geçerli, Hindistan için, Endonezya için de geçerli. Tüm mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Dolayısıyla her iki ülkenin bu ürünlerine tüm dünyanın ihtiyacı var.

Gönderilen mektuba da baktık, bunların takibini yapıyoruz. Tahıl anlaşmasının uzatılması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi konusunda bir mutabakata varacağımıza inanıyorum. Taraflarla görüşmelerimizi de sürdüreceğiz. Herkesin endişelerini giderme konusunda tüm taraflarla temasımız devam ediyor."