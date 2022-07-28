Çatışma çıkan ve zorla durdurulan yatın sahibi belli oldu

Muğla Bodrum Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyunda lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında dün sabah saatlerinde kovalamaca yaşanmıştı.

Teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunanistan karasularına yönelmişti. Sahil güvenlik tarafından yoğun ateşe maruz kalan yat durduruldu. Bu kovalamacada Sahil Güvenliğe ait tekne de kayalıklara vurdu.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberinde Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yatta cinsi henüz belirlenmemiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yatın sahibinin ise daha önceden uyuşturucu kaydı bulunan Ali Korman Erbacıoğlu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Erbacıoğlu'na ait internette kayıt yok

Erbacıoğlu’nun 2020 yılında 1 milyon sermaye ile kurulan Görkem Deniz Taşımacılığı Petrol Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı. Erbacıoğlu’na ait internette herhangi bir kayıt olmaması ise dikkat çekti.

Haberde Erbacıoğlu'na ait şirketin gün içerisinde defalarca aranmasına rağmen telefonlara cevap verilmediği de aktarıldı.