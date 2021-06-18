Çatalca'da kadın cinayeti: İlknur Çavuş eşi tarafından öldürüldü

Adana Ceyhan'da yaşadığı öğrenilen 41 yaşındaki Erdal Çavuş ve 30 yaşındaki İlknur Çavuş önceki gün biri 7 aylık, diğeri 7 yaşında iki kız çocukları ile birlikte İlknur Çavuş'un İstanbul Çatalca'daki annesini ziyarete gitti.

DHA'nın haberine göre Erdal Çavuş İlknur Çavuş'u silahla göğsünden vurdu.

İlknur Çavuş olay yerine çağrılan ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Erdal Çavuş ise saklandığı çalılıklar arasında yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren İlknur Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.