'Casusluk' davasında 3. gün | Savcı tutuklulukların devamını istedi

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasının üçüncü günü başladı.

Duruşma, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No’lu duruşma salonunda görülüyor.

İmamoğlu, Yanardağ ve Gün duruşmada hazır bulundu. Necati Özkan ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma, savcının ara mütalaasını sunmasıyla başladı.

Savcı BTK, MİT VE TEM’e müzekkere yazılmasını istedi: ‘İBB sistemlerine erişim kayıtları incelensin’

Duruşma savcısının ara mütalaasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kullanılan IP adresleri ile ilgili sunucu sağlayıcı bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan istenilmesi talep edildi. Savcı, ibb.gov.tr uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtlarının, erişim tarih ve saat bilgilerinin ve bu kapsamda oluşan log kayıtlarının tespit edilmesini istedi.

Savcı ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile TEM Şube Müdürlüğü’nden, BTK’dan temin edilecek IP adresleri ve kullanıcı bilgileri doğrultusunda, iddianamenin 111, 122 ve 123’üncü sayfalarında yer alan e-mail adreslerinin gerçek olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Mütalaada, e-mail içeriklerinde adı geçen kişilerin “suç tarihleri”nde İBB’de çalışıp çalışmadıklarının belirlenmesi de istendi.

Ara mütalaada ayrıca, ibb.gov.tr uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları, zaman damgaları, mail oturum kayıtları ve güvenlik loglarının incelenmesi, ilgili e-mail hesapları üzerinden kurumsal mail server, VPN, active directory, uzak erişim sistemleri veya diğer kurumsal sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi talep edildi.

Savcı, log kayıtlarının incelenerek yetkisiz erişim, veri sızıntısı veya hesap ele geçirilmesi bulgularının araştırılmasını, elde edilen ham verilerin raporlaştırılmasını istedi.

Savcı: İddianamedeki bilgi ve belgeler devletin güvenliği bakımından gizli mi değerlendirilsin

Mütalaada ayrıca, iddianame ve dijital inceleme raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin “devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgiler” niteliğinde olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılması talep edildi.

Tanıklar hakkında işlem tesis edilmesini isteyen savcı, sanıklar ve müdafilerinin taleplerinin “dosyaya yenilik katmayacağı” gerekçesiyle reddini istedi.

Tutukluluklara devam talebi

Savcı, sanıklar yönünden suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı ve mevcut tutukluluk süresi dikkate alındığında tutukluluğun ölçülü olduğunu belirtti. Delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını savunan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ardından sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınmaya başlandı. İlk olarak İmamoğlu söz aldı.