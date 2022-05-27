Çarşı davasında ajanslardan kamera ve görüntü kayıtları istenecek

Gezi Direnişi'nde Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanıklı Çarşı Davası'nın Gezi Davası'ndan ayrılmasının ardından ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 9 tutuksuz sanık ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap verilmediği belirtildi. Sanık avukatları duruşmada, duruşmanın uzatılmamasını, başka işlem yapılmaksızın derhal beraat kararı verilmesini ve dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, ulusal haber ajanslarına müzekkere yazılarak Gezi direnişinde Beşiktaş’ta bulunan ve o dönem Başbakanlık Çalışma Ofisi olan Başkanlık Çalışma Ofisi’ne yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına hükmetti.

Heyet, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Eylül 2022 tarihine erteledi.