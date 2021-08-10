Çarşı: Abdullah Avcı'ya afiyet dileriz

Beşiktaş Kulübü'nün, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödemesinin ardından Çarşı Grubu bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fikret Orman ve yönetiminin ihanet minvalinde yaptığı sözleşmenin bedeli olan 20 milyon Lira'yı Abdullah Avcı'ya ödedi.

- Orhan Ak'ı şanlı Beşiktaş çatısı altına almaya çalıştı! Beşiktaş taraftarı buna müsaade etmedi.

- Göreve başladığı dönemde, ligde ve Avrupa'da birçok kulübe Beşiktaş karşısında hayalini bile kuramayacağı skorlarla yenilerek maç sonları "futbol geometrisi" saçmaladı!

- Kendisinin hiçbir zaman Avrupa Kupaları'nda yarışacak özgüveni olmadığından, 117 yıllık Beşiktaş'ta da aynı taktiği denedi. Çıkığı 6 Avrupa Ligi grup maçında 15 gol yiyerek 5 mağlubiyet alıp rezaletlere imza attı.

- Türkiye Kupası'nda alt lig takımına 2 maçta da 3-2 mağlup olarak elendi.

"Uyandığında başucunda gördüğü" Beşiktaş armasını en kötü temsil eden hoca oldu. Tüm bu rezilliklere rağmen görevi bırakma erdemine sahip olamadığı için kovuldu.

15 yıldır "Şampiyonluğa oynamak", 'etik'ten bahsetmek ve güncel futbol terimlerini maç önü / maç sonu röportajlarında kullanmak dışında hiçbir başarısı bulunmayan Avcı'ya, afiyet dileriz."

Ne olmuştu?

Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı’nın alacağıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak Abdullah Avcı’ya 20.012.192 TL ödediğini açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu’na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.”