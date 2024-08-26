CarrefourSA depo işçilerine gözaltı: 'Sabancı Holding'e ait her yer direniş alanıdır'

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda çalışan ve 10 Ağustos’ta işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, bugün Küçükçekmece Armoni AVM ve Zeytinburnu Olivium AVM'ye giderek yurttaşlara seslendi. Zeytinburnu Olivium AVM'deki eylemin ardından işçiler gözaltına alındı.

DGD-SEN konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CarrefourSA depo işçileri ve örgütlenme uzmanımız kafalarına basılarak dövülerek gözaltına alındı. Bu işçiler kimsesiz mi. Bu mücadele sadece bizim mi? Sabancı Holding'e ait her yer direniş alanıdır. Tüm emek kamuoyunu mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşçiler, Küçükçekmece Armoni AVM'deki CarrefourSA eylemlerinin ardından Sabancı ailesine ait Gratis’e giderek buradaki yurttaşlara da aynı çağrıda bulunmuştu.

DGD-SEN, Türkiye’deki CarrefourSA eylemlerinin yer aldığı görüntülerden oluşan bir video paylaşarak “Alma güzel kardeşim, CarrefourSA'dan alma, biz direnirken suça ortak olma” demişti.

Ne olmuştu?

CarrefourSA Depo çalışanı altı işçi, iş koşullarında iyileştirme ve zam talebinde bulunmalarının ardından 10 Ağustos’ta işten çıkarıldı.

Depoda çalışan 300 işçinin tamamına yakını aynı gün, hem altı işçinin işine son verilmesini protesto etmek hem de iş koşullarının iyileştirilmesi ve zam talebiyle toplu olarak iş bıraktı. Depo işçileri, işten atılan arkadaşlarının işe geri alınması ve promosyonların ödenmesi talebiyle 12 Ağustos’tan bu yana iş bırakma eylemlerini sürdürüyor.