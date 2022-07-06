Carlos Santana konser sırasında bayıldı

Meksika doğumlu ABD'li gitarist Carlos Santana konser sırasında sahnede bayıldı. ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit'teki konseri sırasında bayılan 74 yaşındaki sanatçı yapılan acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Santana daha sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamada "yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğunu" bu nedenle sıvı kaybına bağlı olarak bayıldığını söyledi.

Menajeri de yaptığı açıklamada Santana'nın durumunun iyi olduğunu ancak Çarşamba günü Pensilvanya'ya bağlı Burgettstown'da vereceği konserin ertelendiğini duyurdu.

Carlos Santana geçen Aralık ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle Las Vegas'taki bir dizi konserini iptal etmişti.