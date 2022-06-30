İngiliz şarkıcı 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara'daki konserini iptal etti

'Another Love' gibi şarkılarıyla dünyaca tanınan İngiliz şarkıcı Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında bu akşam Ankara'da Epifoni organizasyonu ile düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre instagram üzerinden yaptığı açıklamada Odell, "Bu akşam Ankara'daki konserimizi iptal etmek zorundayım. Mekan ve sahne güvenli değil ve grubumu, ekibimi ve hayranlarımı tehlikeye atamam. Bunu yapmak zorunda olmak beni derinden yaralıyor ancak lütfen şunu bilin ki biz konserin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Bilet alanlara geri ödemelerin yapılacağını söyleyen sanatçı, İstanbul'da yarın yapılacak konserin ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.