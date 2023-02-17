'Çarklar yeniden dönüyor' diyen valiye yanıt: 'Hiç durmadı ki...'

11 ili sarsan depremlerin derinden etkilediği yerlerden biri de Şanlıurfa oldu. Başta tekstil olmak üzere birçok sektörde yüz binlerce işçinin yaşadığı kentin valisi Salih Ayhan, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret ederek "çarklar yeniden dönüyor" mesajını paylaştı.

Fabrikaların 10 gündür kapalı olduğunu söyleyen Vali Ayhan'a yanıt Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan geldi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken zorla çalıştırılan çok sayıda işçinin ihbarda bulunduğu Patronların Ensesindeyiz Ağı, Vali Ayhan'a "Deprem bölgelerinde çarklar hiç durmadı. Çadırda yaşayan işçiler patronların kârı için zorla çalıştırıldılar. Çalışmayanların ise ücretleri kesildi, işten atıldı" sözleriyle cevap verdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada depremzede çalışanlara ilişkin talepler şöyle sıralandı:

Deprem bölgelerinde işçiler, ücretli izinli sayılmalı, geçimi güvence altına alınmalıdır.

İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır.

Depremden hemen sonra işe gidemediği için işten çıkarılan işçiler işe iade edilmeli, ücreti kesilen her işçiye hakları geri verilmelidir.