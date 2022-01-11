Cari denge üç ay sonra açık verdi

Cari denge Kasım ayında 2,68 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Kasım ayında 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar oldu.

TCMB'nin değerlendirmesine göre Kasım ayın ödemeler dengesinin açık vermesinde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1,92 milyar dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3,48 milyar dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.