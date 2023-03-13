Cari açık rekor kırdı

Ocak ayında cari açık, 9,8 milyar dolar ile rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre cari açık ocakta 9,8 milyar dolar, yıllıklandırılmış cari açık ise 51,7 milyar dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,6 milyar dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2,4 milyar dolar oldu.