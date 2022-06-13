Cari açık Nisan ayında 2,74 milyar dolar olarak açıklandı

Türkiye cari işlemler dengesinde açık vermeye devam ediyor. Cari açık nisanda 2,74 milyar dolar olarak açıklanırken, son 12 ayda cari işlemler açığı da 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler dengesinin nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi. Daha önce açıklanan beklenti, nisan ayında 3 milyar dolar açık oluşacağı yönündeydi.. Son 12 aylık cari açık, 25,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara çıktı. 12 aylık cari işlemler açığı da 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası değerlendirmelerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

TCMB'nin açıklamasına göre, resmi rezervlerde bu ay 3 milyar 217 milyon dolar net artış yaşandı.

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