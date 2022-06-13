Cari açık Nisan ayında 2,74 milyar dolar olarak açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler dengesinin nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi. Daha önce açıklanan beklenti, nisan ayında 3 milyar dolar açık oluşacağı yönündeydi.. Son 12 aylık cari açık, 25,7 milyar dolar olarak açıklandı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara çıktı. 12 aylık cari işlemler açığı da 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası değerlendirmelerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

TCMB'nin açıklamasına göre, resmi rezervlerde bu ay 3 milyar 217 milyon dolar net artış yaşandı.