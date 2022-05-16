Türkiye Mart'ta 5,55 milyar dolar cari açık verdi

TCMB mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi Mart ayında 5,55 milyar dolar cari açık verirken, 12 aylık cari açık 24,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB değerlendirmesine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,36 milyar dolar artarak 6,34 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Çekirdek gösterge olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken, martta 2,48 milyar dolar fazla verdi.