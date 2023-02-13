Cari açık 9 yılın zirvesinde: Kaynağı belirsiz para girişi rekor kırdı

Aralık ayında Türkiye ekonomisinde cari açık 5,91 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022 yılının tamamında cari açık 48,8 milyar dolar oldu. 2013 yılında Türkiye ekonomisinde 55,1 milyar dolarlık cari açık görülmüştü. 2022'de görülen cari açık son 9 yılın zirvesi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Aralık ayında çekirdek denge göstergesi olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3,5 milyar dolar fazla verdi. 2022 yılının tamamında ise çekirdek cari denge 50,8 milyar dolar fazla verdi. Verilere göre, Aralık ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralık'ta hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre Aralık'ta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları da 828 milyon doları tutarında net giriş kaydetti.

Resmi rezervlerde Aralık'ta 2,4 milyar dolar tutarında net artış oldu.

Net hata noksanda tarihi rekor

Veriler Aralık ayında da net hata noksan girişinin devam ettiğini gösterdi. Buna göre Aralık'ta net hata noksan girişi 428 milyon dolar oldu. 2022 yılının tamamında ise 24,2 milyar dolarlık net hata noksan girişi yaşandı. Bu veri Cumhuriyet tarihinin en yüksek net hata noksanı oldu. 2022'den önce en yüksek net hata noksan girişi 21,3 milyar dolarla 2018 yılında yaşanmıştı.

Net hata noksan, ödemeler dengesinde kaynağı belirlenemeyen döviz giriş ve çıkışlarının yazıldığı kalemdir. Kaynağı belirsiz para olarak da adlandırılan net hata noksan, ödemeler dengesi tablosunu "dengeleştirme işlevini" yerine getirir.

TCMB verilerle birlikte yıl sonu güncellemelerini de yayımladı.

Açıklamaya göre, “Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2018 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da cari işlemler hesabı ile finans hesabı kalemlerini ve dolayısıyla net hata ve noksan kalemini etkiledi. Yapılan güncellemeler neticesinde net hata ve noksan kalemi, 2018 yılında 235 milyon dolar, 2019 yılında 98 milyon dolar, 2020 yılında 58 milyon dolar, 2021 yılında 194 milyon dolar ve 2022 yılının Ocak-Kasım dönemi için 1,4 milyar dolar güncellendi.