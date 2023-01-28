Soylu: Biz uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyoruz cari açığı kapatmak için?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağının açılış töreninde konuşma yaptı.

Soylu konuşmasında "Allah rızası için size soruyorum. Biz uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyoruz cari açığı kapatmak için? Allah'tan korkar insan." dedi.

İçişleri Bakanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı iftiraları (Adnan) Menderes'e, arkadaşlarına attılar, idam ettiler. Rahmetli (Turgut) Özal'a attılar, Rahmetli (Necmettin) Erbakan'a, Özal'a, (Alparslan) Türkeş'e attılar. (Süleyman) Demirel'e hanımı üzerinden attılar. Neymiş? Rahmetli Erbakan Libya'ya gitmiş, çadıra davet etmişler. Neymiş? Başbakanlıkta hocaefendileri toplamış, onlara iftar vermiş. Diyarbakır'a gittim, bütün hocaefendileri topladım, kameraları karşıma aldım, bir icazet merasiminde. Ne söylüyorsanız söyleyin şimdi bakalım? Bu ülkenin değerlerinden, insanından, inancından, diyanetinden sürekli nefret edenlere karşı, insanların kılık kıyafetlerini hapis içine almaya çalışanlara karşı Menderes kadar, Tayyip Erdoğan kadar cesaretli olamazsak yazık olsun bize. Sonuna kadar ipimiz cebimizde gezeceğiz."