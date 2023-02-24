Cansu Geyik'in katilinin duruşmadaki ifadelerine kadınlardan tepki

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu Cansu Geyik'i 20 Mayıs 2022'de defalarca bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Nedime Geyik'i ağır yaralayan Metin Aydoğdu'nun yargılanmasına devam edildi.

Cinayetin tanıklarının dinlendiği duruşma 7 Nisan'a ertelendi.

Duruşmada sanık Metin Aydoğdu'nun "haksız tahrik indirimi"nden faydalanmak üzere Cansu Geyik hakkında yeni iddialar ortaya atması ise tepki çekti.

Davayı takip eden İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan açıklamada "Katil zanlısı failin, kendisiyle çelişen ve yalnızca haksız tahrik indiriminden faydalanmaya dönük beyanları mahkeme salonunda bulunan herkesin vicdanında bir kez daha en ağır şekilde mahkum edilmesinden başka bir işe yaramadı" denildi.

'Katil suçu Cansu Geyik'e yıkmak için sürekli yeni iddialar ortaya attı'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birçok kereler resmi makamların kayıtlarına geçtiği üzere eşinden gördüğü fiziki ve psikolojik şiddetten kurtulmak amacıyla kolluğa ve adli makamlara başvuran Cansu Geyik canını kurtarabilmek için sığındığı aile evine bıçakla baskın düzenleyen evli olduğu erkek tarafından 22 bıçak darbesiyle tasarlayarak öldürülmüş, aynı olay esnasında Cansu Geyik'in annesi de katilin bıçak darbeleriyle ölümcül şekilde ağır yaralanmıştı.

Soğukkanlılıkla ve küçük çocuğunun gözü önünde planlı şekilde cinayeti işleyen katil zanlısı kendisini mağdur göstermeye çalışarak suçunu, kendisini savunamayacak olan maktul Cansu Geyik'e yıkmak için sürekli yeni iddialar ortaya attı.

Bu dava sahipsiz değildir. Bu ülkede kadınlar ölümü kader kabul etmemektedir, etmeyecektir. Boyun eğmeyen kadınlar katilleri ile hesaplaşmaya, bu uğurda kadınlara şiddetle yaşamak dışında bir şey vaat etmeyen bu bozuk düzen ve bu düzenin ürettiği canavarlar karşısında tavizsiz mücadelelerine devam edecektir.

Artık adalet sistemi sanıkla değil gerçek mağdurlarla empati kurmalı, haksız indirim hikayelerini bir tarafa bırakmalıdır.

Duruşma tanık beyanlarının dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için 7 Nisan'da ertelenmiştir.

Kadın dayanışma komiteleri olarak sürecin takipçisi olacağız."