İzmir'de kadınlar Cansu Geyik için yürüdü: Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Metin Aydoğdu tarafından öldürülen 31 yaşındaki Cansu Geyik için kadınlar bir yürüyüş düzenledi.

Çınartepe Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar Cansu Geyik'in fotoğraflarının olduğu dövizler taşıdı, "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri adına Gizem Batı Ayaz bir konuşma yaptı. Ayaz "Burada kadınlar, bütün kadın cinayetlerine karşı burada dayanışmak için toplandık. Çınartepe Kadın Dayanışma Komitesi başta olmak üzere İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri olarak buradayız, Cansu'nun ailesinin yanındayız, bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayaz "Kadın Dayanışma Komiteleri olarak mahallelerimizde gericiliğe ve kadın cinayetine pabuç bırakmayacağız. Cansu'lar aramızdan ayrılmasın diye gericiliğe ve kadın cinayetlerine geçit vermeyeceğiz. Eşitlik ve aydınlık yarınlar için kadınların, emekçilerin bir araya gelmeye ihtiyacı var. Kadınlar yalnız değiller, çaresiz hiç değiller. Mahallelerimizde kadına karşı şiddete, tacize, tecavüze karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Sorumlulardan hesap soracağız" diye konuştu.