Canlı yayında tırnaklarını kesmişti: Şahan Gökbakar tiye aldı

Oyuncu Şahan Gökbakar, Hakan Bayrakçı'nın televizyon yayınında tırnaklarını kesmesini videosuyla tiye aldı.

Haber Merkezi

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında gelecek seçimle ilgili konuşulurken ilginç anlar yaşanmış, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan konuşurken canlı yayında tırnaklarını kesmişti.

Komedyen, oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım?????? Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım??" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı tiye aldı.

Videoda CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.

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CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Tırnaklarını kesti