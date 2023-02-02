Canlı yayında tırnaklarını kesmişti: 'Acıdan ve özel durumdan kurtulmak için'

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' isimli programda tırnaklarını kestiği görülmüştü.

Söz konusu görüntülere dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."