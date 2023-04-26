Canlı yayında rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın yarınki mitingi de ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam katıldığı televizyon yayınında kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti.

Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle bugün 3 ili kapsayan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını açıklamıştı.

Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz da, Erdoğan’ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayının da iptal edildiğini duyurdu.