Canlı yayında küfreden AKP'li başkanın cezası belli oldu

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİP Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın konuk olarak katıldığı canlı yayına telefonla bağlanarak, Kırkpınar'a küfretmişti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Kırkpınar'a canlı yayında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre, İYİP Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Eylül 2021'de, konuk olarak katıldığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i eleştirmişti. Programa telefonla bağlanan AKP’li Başkan Sekmen, eleştirilerinin ardından Sekmen Kırkpınar’a, ‘p…..k’ diyerek hakaret etmiş ve telefonu kapatmıştı.

Yaşanan olayın ardından Kırkpınar, Sekmen’den şikayetçi olarak dava açmıştı.

Erzurum 3.Asliye Cea Mahkemesi, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan açılan davanın mahkeme sonucunda ‘sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, program boyunca tarafların karşılıklı olarak eleştirilerde bulundukları, katılan tarafından sanığa yönelik eleştirilerin sanıkta hiddet yarattığının ve haksız tahrik içerdiğinin kabul edildiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır’ diyerek AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’e, 4 bin 800 lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.