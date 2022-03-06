Canlı yayında 'askeri' gaf: Konuğunun verdiği cevaplar gündem oldu…

Habertürk TV’de, Oylum Talu’nun sunumuyla ekranlara gelen ‘Özel Yayın’da Rusya-Ukrayna savaşı değerlendirildi. Yayında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker’i ağırlayan sunucunun, konuğunun kimliğine dair yaptığı hata gündem oldu.

Hatasını fark edince

Talu’nun, “Siz aynı zamanda emekli askersiniz… Biraz askeri hareketliliği de değerlendirmek istiyorum sizle” şeklindeki sözleri Prof. Dr. Taşansu Türker’i şaşırttı.. “Değilim” cevabı karşısında hatasını düzeltmeye çalışan Oylum Talu, “Biliyorum değilsiniz ama, şundan kaynaklı söyledim. Açıklamalarınız, yaklaşımlarınız askeri hareketlere de çok yakın ve çok net bir şekilde, açık bir şekilde aktardığı için söyledim. Biraz askeri hareketliliği de konuşalım diye bir girizgah yaptım aslında…” ifadelerini kullandı.

'En az bildiğim konular...'

Canlı yayında yaşanan bu anların ardından kendisine sorulan soruya cevap veren Türker, devamında şöyle konuştu:

“Askeri konular benim hayatta en az bildiğim konulardır. Askerlik, istihbarat, polisiye mevzular… Kitap erbabı olduğum için herhalde… Başka akıl dünyalarıdır onlar. Ama bilmemenin verdiği rahatlıkla, kendi bildiğim alana çekmek şartıyla konuşabilirim.”

